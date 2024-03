La voce dei bambini in filodiffusione nel Parco Letterario di Villa Falanga Storie registrate dai più piccoli diventano il sottofondo delle attivita’ creative e letterarie.

Dopo l’inaugurazione, lo scorso 13 novembre del primo Parco Letterario della Provincia di Napoli in Villa Falanga, il sindaco Giorgio Zinno, insieme all’associazione La Bottega delle Parole, invita i bambini a registrare le favole con la propria voce, anche insieme ai genitori o ai nonni, per trasmetterle in filodiffusione nel parco. Esse diventeranno così il sottofondo delle tante attività culturali, creative e letterarie che si svolgono quotidianamente nella villa, favorendo la partecipazione attiva dei bambini e delle famiglie alal vita della città.

Chi vorrà, potrà registrare una favola della durata massima di due minuti, anche con un cellulare ed inviarla a: villafalanga@gmail.com . Quindi la responsabile della Bottega della Parole Miryam Gison e il suo team, provvederanno ad inserirle nella rassegna delle favole trasmesse all’aperto.

“L’obiettivo di questa iniziativa è favorire la partecipazione diretta delle famiglie, in particolare dei piccoli concittadini – spiega il Sindaco Zinno - alla vivacità culturale del nostro territorio e sono sicuro che sarà piacevole riascoltarsi e riconoscere la voce dei propri compagni di scuola, figli o nipoti. Siamo una comunità che sa ascoltare i più piccoli e che fa della cultura e dell’inclusione due elementi fondamentali per la crescita dei nostri bambini e per il benessere delle famiglie.

Il Primo Parco letterario, tra le altre cose , dispone dell’angolo dello scrittore in cui è possibile sperimentare la creatività applicata alla parola scritta; un’area è invece dedicata alle attività di gioco incentrate su lettura e scrittura attraverso pannelli e tappeti e un angolo più intimo destinato alla lettura guidata con gli adulti. Infine è stato allestito uno spazio dedicato alla fascia d’età adolescenziale per le video recensioni e i booktok.