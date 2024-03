Giallo a Secondigliano, trovati due cadaveri in auto: sono due fidanzati Fatali le esalazioni di monossido di carbonio. Suicidio o disgrazia

Erano riversi in auto, privi di vita, i corpi di due giovani ritrovati questa mattina dai carabinieri a Secondigliano, quartiere nella periferia di Napoli. Secondo quanto si apprende, tratterebbe di un ragazzo e una ragazza tra i 20 e 25 anni di età, incensurati, forse fidanzati.

A ritrovare in traversa Fossa del Lupo l'automobile con i due corpi all'interno, è stato il papà del 25enne che era alla guida della vettura, il quale ha immediatamente dato l'allarme. Al momento sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri e il sopralluogo del medico legale nominato dalla Procura di Napoli che ha aperto un'inchiesta. Tra le prime ipotesi ancora da accertare c'è quella del suicidio da monossido di carbonio, poiché al momento del rinvenimento dei cadaveri il motore dell'automobile risultava ancora acceso. Non sono escluse altre piste, come quella accidentale di una disgrazia.

La ragazza è straniera

I due giovani trovati morti in auto sono un 25enne, residente nel palazzo dove si trova il garage, e una ragazza, priva di documenti, che avrebbe età analoga e sarebbe di nazionalità straniera. Si rafforza l'ipotesi delle cause accidentali della doppia morte: i due sarebbero rimasti nel garage, chiuso, con il motore acceso e il monossido di carbonio li avrebbe prima storditi, poi uccisi.