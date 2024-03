Picchia la moglie davanti ai figli minori: arrestato uomo violento La polizia ha scongiurato un ennesimo femminicidio

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti in zona centro storico per la segnalazione di una lite in famiglia.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica che stava scalciando verso il portone d’ingresso di un’abitazione. Pertanto, gli operatori, con non poche difficoltà, lo hanno raggiunto e bloccato.

In quel frangente, gli agenti sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere stata aggredita e minacciata dal prevenuto, suo marito, come già avvenuto in precedenti occasioni anche in presenza dei figli minori.

Per tali motivi, un 55enne napoletano, con precedenti, è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e minaccia.