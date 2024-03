Parto difficile e ad alto rischio: medici salvano mamma e bimbo Asl Napoli 2 nord: plauso agli operatori sanitari per il lieto evento a Procida

La direzione strategica dell’Asl Napoli 2 nord esprime il proprio compiacimento per il lieto evento che ha visto protagonista una donna di Procida che, assistita con professionalità e dedizione dagli operatori sanitari dell’isola ha potuto dare alla luce un bambino nonostante le difficoltà emerse per il distacco di placenta che poneva a rischio la vita della puerpera e del nascituro.

"Un ringraziamento particolare all’équipe del presidio composta dal ginecologo Sgambato, dal chirurgo Mandato, dagli anestesisti Mutone e Minotta e dall'internista Giordano, coadiuvati dagli infermieri: Vincenzo Bertone, Anna Granillo, Lucia De Bartolomeo e dal Caposala Ciro Luongo, che con perizia e prontezza sono intervenuti portando a termine con successo il parto."

L’Asl Napoli 2 Nord è come sempre impegnata a garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini, anche in contesti territoriali complessi come le aree insulari, e quest’ultimo evento conferma la centralità e l’importanza che la direzione attribuisce alla sanità sull’isola di Procida, con l’obiettivo ulteriore di rafforzare i servizi e la loro prossimità alla popolazione. Alla neomamma e al nascituro gli auguri della direzione strategica.