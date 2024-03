Derrate alimentari prive di tracciabilità: attività commerciali ai raggi X Controlli delle forze dell'ordine nel napoletano

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, i militari dell’arma dei carabinieri, gli operatori della guardia di finanza, con il supporto dell’Asl Napoli 1 centro e con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, del reparto mobile di Napoli e degli agenti del compartimento polizia ferroviaria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a piazza Garibaldi, piazza Mancini, via Poerio, via Marvasi e porta Nolana.

Nel corso dell’attività sono state identificate 231 persone, di cui una denunciata per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato e 5 sanzionate amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale, controllati 38 veicoli e contestate 15 violazioni del codice della strada elevando sanzioni per un ammontare complessivo di 12.996 euro.

Ancora, nel corso del servizio, gli operatori hanno controllato 12 attività commerciali, elevando 3 sanzioni amministrative per un totale di 5.000 euro e sequestrando, altresì, 23kg di derrate alimentari prive di tracciabilità e 2 kg di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato.

Durante le operazioni è stato rintracciato anche un minore extracomunitario che girovagava solo per strada; dopo le procedure di identificazione il minorenne è stato affidato agli assistenti sociali per il collocamento in apposita struttura.