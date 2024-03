Raid vandalico: sassi contro un bus dell'Anm, la rabbia dell'Usb E' avvenuto intorno alle 23 in via Paternum, nel quartiere San Pietro a Patierno

Raid vandalico nella notte ai danni di un autobus dell'Anm, azienda del trasporto pubblico del Comune di Napoli. Il raid, secondo quanto riferisce il sindacato Usb Lavoro privato, è avvenuto intorno alle 23 in via Paternum, nel quartiere San Pietro a Patierno, dove l'autobus in servizio sulla linea 182 è stato oggetto del lancio di sassi che ha provocato la rottura di un vetro posto tra la porta centrale e quella posteriore del mezzo. A seguito della segnalazione del conducente alla centrale operativa di Anm, sul posto è giunta la Polizia per raccogliere eventuali testimonianze ed effettuare gli accertamenti del caso.

L'autobus in quel momento non trasportava passeggeri, quindi non si sono registrati feriti. "Siamo di fronte all'ennesimo attentato alla sicurezza dei trasporti ed interruzione di pubblico servizio", dichiara Adolfo Vallini dell'esecutivo provinciale di Napoli di Usb Lavoro privato. "Bisogna intercettate gli autori di questo ennesimo reato - aggiunge - e assicurarli alla giustizia.

È inaccettabile che si continui a mettere a rischio la sicurezza dell'esercizio e l'incolumità del personale e degli utenti. Siamo stanchi di ricevere la solita solidarietà da parte delle istituzioni e dei gestori del trasporto pubblico locale. Servono azioni concrete, spesso annunciare e mai realizzate, bisogna intensificare il controllo del territorio ed attuare misure di prevenzione idonei ad assicurare ambienti di lavoro sicuri. Basta slogan, vogliamo fatti non parole", conclude Vallini.