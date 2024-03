Faldoni in fiamme negli uffici del giudice di pace a Napoli: si indaga Uffici chiusi e edienze inevitabilmente sospese

Faldoni in fiamme nei locali del giudice di pace a Napoli, uffici chiusi e stop alle udienze. E' quanto accaduto stamane in via Foria. L'incendio è stato prontamente domato. Avviate subito le indagini da parte dei carabinieri di Napoli Stella per accertare le cause. Gli inquirenti non escludono al momento nessuna pista. Disposta una verifica sulla staticità dell'edificio per accertare la sicurezza dei locali dopo il rogo. Amara sompresa stamane per diverse persone, giudici e avvocati.