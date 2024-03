San Giovanni a Teduccio: sorpresi con un'arma in casa e arrestati La polizia ammanetta un uomo e una donna

Gli agenti della squadra mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso un’abitazione in zona San Giovanni a Teduccio dove hanno sorpreso una donna e un uomo ed hanno rinvenuto, occultata in una scatola, una pistola calibro 9 rifornita di 11 cartucce con matricola abrasa, ancora, durante l’attività di controllo, gli operatori hanno trovato, in un’ulteriore scatola, altre 50 munizioni dello stesso calibro.

Per tali motivi, i due indagati, napoletani di 47 e 34anni, quest’ultimo con precedenti, sono stati tratti in arresto per detenzione illegale di arma da sparo clandestina e ricettazione.