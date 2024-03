Abusi edilizi, sequestrati tre capannoni ad un imprenditore dell'automotive I controlli della Polizia locale: scatta la denuncia in Procura

Grazie a un’operazione congiunta tra il personale della Polizia locale di Napoli e i tecnici dello Sportello unico edilizia del Comune, è stato scoperto un abuso edilizio in un terreno di 1 mila metri quadrati in via dei Bonifaci, zona Poggioreale.

Nello spazio di proprietà di una nota concessionaria di autovetture operante a Napoli, erano infatti stati realizzati diversi corpi di fabbrica tra cui un capannone di circa mille mq destinato ad attività di autofficina e altri due manufatti piu piccoli

delle dimensioni di 40 e 16 mq.

Dagli accertamenti è emerso che il titolare dell'attività aveva un'autorizzazione a ristrutturare, mentre invece erano stati eseguite opere di demolizione e ricostruzione.

I caschi bianchi hanno sequestrato i 3 manufatti, mentre l'imprenditore è stato denunciato alla Procura partenopea.