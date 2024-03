Napoli, controlli in Piazza Garibaldi e Vasto: un arresto per evasione Identificate 241 persone, di cui 3 denunciate per contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, i militari dell’arma dei carabinieri, gli operatori della guardia di finanza, con il supporto dell’Asl Napoli 1 centro, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania e degli agenti del compartimento polizia ferroviaria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a piazza Garibaldi, piazza Mancini, via Poerio, via Marvasi e porta Nolana.

Nel corso dell’attività sono state identificate 241 persone, di cui 3 denunciate per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e sequestrati 3,200 kg di tabacchi lavorati esteri ancora, altre 3 persone sono state sanzionate amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

Inoltre, gli operatori hanno controllato 60 veicoli, contestato 2 violazioni del codice della strada e controllato 6 attività commerciali, elevando 5 sanzioni amministrative per un totale di 8.000 euro.

Infine, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in via dei tribunali, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo; gli agenti lo hanno raggiunto e dopo averlo identificato per un 44enne napoletano, hanno accertato che lo stesso era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e, per tal motivo, lo hanno tratto in arresto per evasione.