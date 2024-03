Borgo Sant’Antonio Abate, nasconde un’arma in una scatola di scarpe: arrestato L'intervento degli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, hanno controllato l’abitazione di un ragazzo, dove hanno rinvenuto, in una scatola di scarpe, una pistola cal 7,65 con matricola abrasa, 21 proiettili dello stesso calibro, un coltellino ed un telefono cellulare. Pertanto, un17enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione di arma clandestina e ricettazione.