Tenta di estorcere denaro ad un commerciante: arrestato 30enne L'intervento immediato della polizia

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti in via Pasquale Placido per una segnalazione di tentata esorsione a danni di un esercente.

Gli operatori, sono stati avvicinati dal propietario dell’esercizio il quale, indicando un uomo, ha raccontato che, poco prima, mentre era all’interno dell’attività, era stato avvicinato dallo stesso il quale, gli aveva chiesto del denaro e, di fronte al suo rifiuto, lo aveva minacciato di danneggiargli il locale.

Gli operatori hanno bloccato il 30enne napoletano con precedenti di polizia, arrestandolo con l'accusa di tentata estorsione.