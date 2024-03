Pitbull lasciato libero sbrana un barboncino: donna sviene e finisce in ospedale La denuncia del deputato Francesco Borrelli

Ore di panico questa mattina a Napoli in via Diocleziano nel quartiere Fuorigrotta. Un pitbull senza museruola e guinzaglio lasciato libero dal padrone ha aggredito, sbranandolo e uccidendolo, un barboncino. I fatti sono accaduti in strada, mentre il piccolo cagnolino, era in compagnia della sua padrona una donna di 82 anni che dopo l'episodio è stata ricoverata al FatebeneFratelli. La signora infatti ha iniziato a urlare e a chiamare aiuto, cercando di fare il possibile per salvare il proprio animale dalle zanne, del quadrupede.

Il figlio della signora ha contattato il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli per denunciare l'accaduto e spiegare che il padrone del pitbull è un pregiudicato che era solito girare per strada con l'animale senza alcuna protezione come previsto dalla legge.

"Da tempo denunciamo - spiega Borrelli - chi gira per la città con animali molto pericolosi senza utilizzare il guinzaglio e la museruola che sono obbligatori per legge. Il cane non è responsabile di quello che è successo.

Il vero colpevole è il padrone che non ha utilizzato alcuna precauzione. E' giusto sapere che per legge in caso di pericolosità grave, scatta l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa e di utilizzare il guinzaglio e la museruola nelle strade e nei luoghi aperti al pubblico. Solidarietà alla signora".