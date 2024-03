Storie di violenza e maltrattamenti in famiglia: due arresti dei carabinieri Da Napoli a Castellammare di Stabia l'intervento delle pattuglie

Ancora storie di violenze e vessazioni familiari. Diverse, ma unite dai soprusi. A Napoli i carabinieri della stazione di Capodimonte sono intervenuti dopo la segnalazione di un uomo in strada che sbraitava contro due persone anziante.

Si trattava di un 50enne che minacciava i genitori dell'ex moglie: non accettava la fine della relazione e stava aggredendo verbalmente gli ex suoceri. Portato in caserma, l'uomo ha aggredito anche un carabiniere: il 50enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale. Per il militare una prognosi di tre giorni.

Nelle stesse ore, ma a Castellammare di Stabia, l'Arma è intervenuta in un'abitazione dove un 23enne stava aggredendo la madre di 42 anni.Violenze e vessazioni continue per avere denaro, tra minacce e botte. Il giovane è stato arrestato.