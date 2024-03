Giornalista napoletana ferita da petardo perché dava da mangiare ai piccioni A riferire l'episodio sono il deputato Francesco Emilio Borrelli e Roberta Gaeta, consigliera region

Oggetto di un lancio di petardi da parte del vicino di casa solo perché dava da mangiare ai piccioni. E' quanto capitato alla giornalista Stella Cervasio, già garante per la tutela degli animali del Comune di Napoli, che ha riportato alcune escoriazioni guaribili in pochi giorni.

A riferire l'episodio sono il deputato Francesco Emilio Borrelli e Roberta Gaeta, consigliera regionale della Campania.

"Piena solidarietà alla giornalista animalista Stella Cervasio - spiegano - ferita a colpi di petardo da un vicino di casa. Stella era colpevole di dare del cibo ad alcuni piccioni che ogni tanto vengono a posarsi su una zona isolata del condominio in cui abita. Appena il vicino si è accorto della scena ha iniziato a lanciare petardi contro gli animali indifesi e, come se non bastasse, ha iniziato a bersagliare anche la povera giornalista, finita in ospedale con delle piccole ustioni. Ecco cosa sta diventando la nostra città, un covo di gente violenta pronta a prendersela sempre con i più deboli". "Per fortuna - prosegue la nota degli esponenti verdi - Stella ha subito solo delle piccole ferite, guaribili in pochi giorni, ma poteva andarle molto peggio. Immaginiamo la paura che ha potuto vivere in quel momento. Un'aggressione vile davanti alla quale non possiamo girarci dall'altra parte, dobbiamo far sentire la voce della Napoli per bene che non ha paura di difendere i diritti di tutti, persone e animali, che non si fa intimorire da gesti vigliacchi e pericolosi. All'amica Stella va tutta la nostra vicinanza".