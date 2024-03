Casandrino: scuola derubata tre volte in un mese La denuncia di una mamma al deputato Borrelli

"Per i signori ladri, volevamo avvisarvi che ormai non c'è alcunchè da rubare. Non affaticatevi quindi a scassinare nuovamente la porta, poichè fareste una fatica inutile.

Il personale tutto, le famiglie e i bambini in primis sono stufi di subire questi continui atta vandalici. Non state rubando solo "cose" ma soprattutto il diritto dei bambini a frequentare la scuola."

E' il volantino in risposta ai continui furti avvenuti a Casandrino in provincia di Napoli ai danni della scuola materna don Peppino Vitale. Istituto materno derubato tre volte in un mese.

"Hanno preso tutto, addirittura anche gli ovetti di cioccolata donati per i bambini. Dallo scorso giovedì la scuola è chiusa e non si sa quando riaprirà e i bambini sono costretti a restare a casa. Il comune di Casandrino al momento non fornisce notizie".

Una mamma, indignata si è rivolta al deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

"Abbiamo deciso - afferma il deputato - di metterci in contatto con i vertici scolastici e il sindaco per capire cosa stia accadendo, quali sono le soluzioni a cui stanno pensando e quali sono i tempi per la riapertura della scuola. Sono anni che lanciamo l'allarme sulla sicurezza nelle scuole ma mai nessun provvedimento concreto è stato adottato e a farne le spese sono bambini e ragazzi mentre troppo spesso i ladri e i devastatori la fanno franca".