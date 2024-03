Sciopero della fame ad oltranza: tour nelle carceri italiane per Di Giacomo Martedì 2 aprile conferenza stampa dalla casa circondariale di Napoli Poggioreale

Martedì 2 aprile 2024, alle ore 10:30, dinanzi la casa circondariale di Napoli Poggioreale, il segretario generale del sindacato polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo terrà conferenza stampa per illustrare la grave situazione in cui versano le carceri campane e per annunciare l’inizio del tour che lo porterà in giro per tutte le carceri italiane e l’inizio dello sciopero della fame ad oltranza per chiedere l’intervento della politica sull’oramai insostenibile situazione carceraria. Alla conferenza stampa parteciperà anche l’onorevole regionale Francesco Saverio Borrelli.