Napoli, Borrelli: "Piazza Dante come l’autodromo" "Decine di scooter sfrecciano tra pedoni e carrozzini nell’indifferenza totale"

Piazza Dante continua a essere un autodromo in pieno centro storico. Le immagini dell’area pedonale attraversata ripetutamente da decine di scooter a velocità sostenuta, tra passanti e passeggini, sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che da tempo denuncia la terribile pericolosità che il comportamento di molti irresponsabili rappresenta per la comunità.

“Siamo l’unica realtà al mondo dove è consentito sfrecciare con lo scooter tra i pedoni, tra i bambini che approfittano per correre liberi, genitori con i carrozzini, a ridosso dei tavolini dei bar che insistono sulla piazza, come se fosse tutto normale.

Tante le denunce, innumerevoli gli appelli affinché l’area venisse bonificata dagli incivili per diventare una meta sicura nel cuore della città per famiglie, turisti e anziani. La realtà di Piazza Dante lascia sgomenti i cittadini che non si sentono tutelati in quelle che sono le più elementari esigenze di civile convivenza urbana.

Non si aspetti la tragedia per mettere fine a un fenomeno di assoluta inciviltà, occorrono presidi fissi delle forze dell’ordine e pugno duro contro i selvaggi”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Allenza Verdi Sinistra che ha ricevuto le immagini.