Aggressione omofoba a Scampia: "Fare piena luce sulla vicenda" L'episodio denunciato da un 23nne napoletano: la solidarietà di Ferrante e Borrelli

"Lascia esterrefatti la notizia secondo cui a Scampia, periferia della mia Napoli, un ragazzo di 23 anni, per il solo fatto di essere omosessuale, sia stato ricoperto di insulti, sputi e cicche di sigarette. Un atteggiamento ripugnante, sintomo di una degradante (sotto)cultura in cui ignoranza e sopraffazione hanno la meglio e che purtroppo ancora trova terreno fertile in alcuni segmenti sociali delle nostre città". Così, in una nota, il deputato di Forza Italia e sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante a proposito del grave episodio di violenza e intolleranza denunciato da un giovane della città.

"Solidarietà al giovane Simone che ha avuto il coraggio di denunciare la vile aggressione, con la speranza che si faccia piena luce sull'accaduto e che i delinquenti vengano assicurati presto alla giustizia", ha fatto sapere Ferrante.

Sull'accaduto si è espresso anche il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli: "L'aggressione omofoba, infame e vigliacca avvenuta lo scorso venerdì a Scampia ai danni di un giovane 23enne testimonia quanto ancora ci sia da lavorare per la crescita umana, sociale e culturale nella nostra città. E' crudele e inaccettabile quanto accaduto e mi auguro che i due responsabili dell'aggressione siano immediatamente individuati e condannati severamente - le parole dell'esponente politico -. Alla vittima che ha avuto il coraggio di denunciare giunga la mia piena solidarietà e, mi auguro, il sostegno dell'intera città. Di fronte a tanta violenza e ignoranza nessuno giri la faccia dall'altra parte", ha concluso Borrelli.