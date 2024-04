Lotta al consumo e spaccio di droga: ancora un arresto a Scampia Bloccato un 51enne mentre cede una dose di crack ad un cliente

Un arresto per droga nella notte per i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Siamo a Scampia e i militari notano un 51enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è in via Anna Maria Ortese mentre cede una dose di crack ad un cliente. Quando i carabinieri intervengono, il 51enne tenta di nascondere altra droga, 8 dosi della stessa sostanza, nell’intercapedine di un muro ma viene bloccato. Perquisito, viene trovato in possesso della somma di 375 euro poi sequestrata perché ritenuta provento del reato. L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio.