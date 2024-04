Pozzuoli: giovane guardia giurata si uccide sparandosi in casa Sconcero nel comune napoletano

Una guardia giurata in servizio a Napoli dopo aver salutato la moglie sul divano di casa ed essersi diretto in bagno si è sparato un colpo fatale di pistola al petto. La tragedia è avvenuta a Pozzuoli. Sgomento in paese dove la famiglia dell'uomo è molto conosciuta e stimata. 49 da tempo combatteva con una brutta malattia. A nulla è servito l'intervento del 118. Sul posto la polizia per le relative indagini.

Cordoglio è stato espressa dall'associazione nazionale guardie particolari giurate tramite il suo presidente Giuseppe Alviti che conosceva il vigilante definendolo un ottimo lavoratore, uomo e padre di famiglia.

"Oggi perdiamo oltre che un ottima guardia un uomo valoroso di rare virtù umane,t utti piangiamo costernati la sua dipartita ti porteremo sempre nel cuore".