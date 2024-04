Nuova intimidazione al prete anticamorra, stavolta gli hanno rubato l'auto Nel mirino don Luigi Merola: la sua auto fu danneggiata nei giorni scorsi

La notte scorsa è stata rubata a Marano di Napoli l'auto usata da don Luigi Merola, il sacerdote che presiede la fondazione 'A' voce de creature" di Napoli. Lo si apprende da fonti della stessa fondazione che opera a Napoli. Il furto è avvenuto all'interno di un cortile. Si tratta della stessa vettura (nella foto) che nelle scorse settimane a Napoli fu danneggiata e che è stata riparata nei giorni scorsi.

"Io mi auguro che siano stati ladri d'auto e non altri", dice don Luigi ricordando che già in passato ha subito altri furti, anche all'interno della stessa fondazione, come le attrezzature per il laboratorio di pizzeria. "Le forze di polizia subito si sono attivate per le indagini", aggiunge ancora il sacerdote che si chiede anche se in zona vi siano delle telecamere di videosorveglianza.