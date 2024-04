Campi Flegrei, la terra torna a tremare: 21 scosse dalla notte, nessun danno Uno sciame sismico è stato registrato dalle ore 3.38

Uno sciame sismico è stato registrato dalle ore 3.38 nell'area dei Campi Flegrei. L'Osservatorio Vesuviano ha finora rilevato 21 terremoti. La scossa più intensa, di magnitudo 2.4, è stata avvertita alle ore 3.47 con epicentro localizzato in zona Pisciarelli, nel comune di Pozzuoli a poca distanza dal confine con Napoli. La scossa è stata avvertita nei comuni flegrei di Pozzuoli e Bacoli e in alcuni quartieri dell'area occidentale di Napoli, in particolare Bagnoli e Fuorigrotta. Non si segnalano danni a persone o cose. Lo sciame sismico appare legato al fenomeno bradisismico tipico dell'area flegrea.