Stretta della Finanza a Pompei: multe e sequestri tra Scavi e Santuario Intensificati i controlli in questi giorni di grande afflusso turistico

Controlli intensificati a Pompei visto il boom di turisti: i baschi verdi della Guardia di finanza di Torre Annunziata - con il supporto delle unità cinofile - hanno controllato oltre 130 persone nell'ambito del piano predisposto dalla Prefettura di Napoli.

Le attività, svolte presso i vari punti di accesso agli scavi e nelle aree adiacenti il Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario, hanno portato al ritiro di quattro patenti di guida di conducenti trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Due autovetture sono state sequestrate: in un caso perché il guidatore non aveva mai conseguito la patente, mentre nel secondo perché il veicolo era senza assicurazione. Complessivamente, sono state segnalate 12 persone per stupefacenti.

Altri controlli sono scattati nei pressi della stazione Circumvesuviana: sorpreso un extracomunitario privo di documenti di riconoscimento e, pertanto, irregolare sul territorio nazionale.

Scoperti, inoltre, tre lavoratori "in nero" e altri due non regolarmente assunti: due esercizi commerciali sono stati multati, mentre per 6 attività è scattata la multa per aver evaso il canone Rai.

Infine, il contrasto al parcheggio abysivo: individuato un trasgressore e multati diversi venditori ambulanti non in regola.