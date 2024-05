Abusi edilizi sui Monti Lattari: carabinieri denunciano sei persone Controlli a Gragnano e Agerola

Controlli contro l’abusivismo edilizio da parte dei carabinieri della stazione di Gragnano che stanno monitorando i diversi cantieri presenti nella cittadina a sud est di Napoli.

Durante le operazioni sono state denunciate 3 persone che a via SS per Agerola stavano ristrutturando un immobile per farlo diventare pizzeria. Il tutto senza i relativi permessi e in un’area sottoposta a vigilanza sismica e a vincolo paesaggistico.

L’intero immobile è stato sequestrato preventivamente. Ad Agerola, invece, i carabinieri della locale stazione sono stati impegnati nella stessa operazione dei colleghi vicini e anche qui delle persone sono state denunciate.

Sono infatti 3 - tra proprietaria, imprenditore edile e geometra – ad essere stati denunciati. I militari, a via Paipo, hanno constato che i 3 avevano realizzato, “in difformità al permesso a costruire”, un fabbricato su 2 livelli con sottotetto per un’area complessiva di circa 350 metri quadrati. Lavori che si stavano realizzando in un’area protetta e vincolata senza la necessaria autorizzazione paesaggistica e del previsto deposito al genio civile. L’area è stata sequestrata. I controlli continueranno nei prossimi giorni.