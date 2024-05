Frattamaggiore, Della Volpe: "Gravissimi gli episodi avvenuti sul Corso Durante" Spranghe e vetri rotti, un delirio. Presa di posizione del segretario cittadino di Forza Italia

Sono mesi e mesi che come segretario di Forza Italia Frattamaggiore sono costretto a denunciare un’inefficienza totale dell’amministrazione comunale sulla gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico. Ieri sera sul Corso Durante, in centro città e non nelle periferie, abbiamo assistito a nuovi fenomeni incresciosi e delinquenziali. Spranghe e vetri rotti, un delirio. Come possono essere tranquilli i cittadini con tutto questo? Il prefetto è arrivato ad Afragola ma non a Frattamaggiore.

A denunciarlo è il segretario cittadino di Forza Italia Frattamaggiore Enzo Della Volpe:

"Mesi che chiediamo una riunione operativa del sindaco con tutte le forza dell’ordine presenti sul territorio, consci che la Polizia Municipale non possa presidiare costantemente e autonomamente la città. Occorre prendere iniziative serie e concrete per il bene dei frattesi e di Frattamaggiore. Basta con questa criminalità dilagante!"