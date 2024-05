Contatore bypassato, energia elettrica gratis fino ad oggi: la scoperta Un 50enne in manette e un debito di 92mila euro

Dal 2019 ad oggi corrente elettrica gratuita, senza offerte o canoni speciali ma con una fornitura ottenuta con un semplice allaccio abusivo alla rete. Succede nei pressi del litorale di Giugliano in Campania. I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato un 50enne.



Secondo quanto documentato dai militari e da personale tecnico dell’enel, il locale era collegato direttamente alla montante di erogazione dell’energia elettrica. In questo modo il contatore, presente, era bypassato e la rilevazione dei consumi era totalmente falsata.



Il danno stimato si attesta su circa 92mila euro, per un furto che si è protratto per quasi 4 anni. Il 50enne risponderà proprio di furto di energia elettrica ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.