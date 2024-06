Controlli dei vigili, sequestrato autolavaggio abusivo Il titolare è stato denunciato

Gli agenti della Polizia Locale di Napoli - unità operativa San Lorenzo - hanno accertato che in piazza Poderico un autolavaggio svolgeva la propria attività senza autorizzazioni ambientali e formulari per lo smaltimento dei rifiuti.

L'esercizio è stato sequestrato ed il titolare denunciato. Gli agenti lo hanno anche sanzionato per l’utilizzo di 2 passi carrai senza autorizzazione, per l’utilizzo di apparecchiature rumorose e perché l’autolavaggio effettuava lavorazioni sul suolo pubblico.

Nel corso della stessa operazione la Polizia Locale ha controllato altre 9 attività presenti sul territorio di competenza della IV municipalità elevando 14 sanzioni amministrative, di cui 7 per occupazione abusiva di suolo pubblico, 1 per mancanza nulla osta impatto acustico, 1 per passo carraio sfornito di autorizzazione, 1 per mancanza comunicazione per la vendita alcoolici, 2 per mancanza autorizzazione sanitaria, 1 per mancanza autorizzazione amministrativa.