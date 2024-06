Quartieri Spagnoli a Napoli: sorpreso in casa con la droga e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 55enne

I falchi della squadra mobile, a seguito di un’attività info-investigativa, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in zona Quartieri Spagnoli dove hanno sorpreso quest’ultimo intento a tagliare e a confezionare della sostanza stupefacente sul tavolo della cucina su cui vi erano 28 bustine contenenti hashish per un peso complessivo di circa 75 grammi, 240 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, ed un mazzo di chiavi; con una di queste, gli operatori hanno aperto un vano adibito a deposito in uso all’indagato in cui hanno rinvenuto un bilancino di precisione.

Per tali motivi, il 55enne napoletano con precedenti di polizia è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.