Notte di risse tra stranieri: magrebino in fin di vita Tra via Toledo e piazza Nolana. Per i carabinieri si tratterebbe di regolamenti di conti

Risse e aggressioni nella notte a Napoli, tre stranieri feriti tra via Toledo e piazza Nolana, uno è un fin di vita. Questa notte i carabinieri della compagnia Centro sono intervenuti in via Toledo per due extracomunitari feriti. Si tratta di venditori ambulanti del Bangladesh di 34 e 26 anni, colpiti verosimilmente con arma da taglio a scopo di rapina. I feriti sono stati portati al Pellegrini, non in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire la dinamica. In Piazza Nolana, poco prima dell'alba, i Carabinieri della compagnia Stella allertati dal 112 sono intervenuti per la segnalazione di una persona ferita.

Dalle prime sommarie ricostruzioni ancora da verificare pare che poco prima fosse avvenuta una rissa. In piazza Nolana i carabinieri hanno trovato numerose tracce di sangue ma nessuna persona era presente. Dopo qualche minuto, però, è stata segnalata la presenza di una persona ferita a piazza Garibaldi che, nei pressi della statua, chiedeva aiuto a una pattuglia dei carabinieri che era lì.

La vittima presentava una ferita al braccio sinistro e al collo, anche in questo caso forse provocata da coltellate, ed è stato trasferito dal 118 nell'ospedale del mare. Il ferito è in pericolo di vita e in fase di rianimazione, è di nazionalità magrebina e al momento non è stato identificato data l'urgenza e la criticità delle condizioni dell'uomo.