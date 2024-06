Porta Capuana a Napoli: sorpreso a cedere droga e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 20enne

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno notato un uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato l’indagato che è stato trovato in possesso di 11 involucri di cocaina e di 30 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio e chiaro provento dell’attività delittuosa posta in essere.

Per tali motivi, il 20enne di origine tunisina con precedenti è stato arrestato per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.