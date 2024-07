Choc a Procida: trovati resti umani in due spiagge dell'isola Indagano carabinieri e procura: le ossa apparterrebbero alla stessa persona

Non si esclude alcuna ipotesi, al momento, in merito al ritrovamento di resti umani in avanzato stato di decomposizione sull'isola di Procida.

La macabra scoperta in due punti diversi dell'isola: sulla spiaggia della Chiaia è stato rinvenuto l'osso di una gamba, una tibia.

A Punta Ottimo, invece, sono stati individuati i resti di uno scheletro intero. La Capitaneria di Porto ha provveduto al recupero, insieme ai carabinieri.

La Procura ha disposto il trasferimento dei resti a Napoli, dove saranno eseguiti i test del Dna per provare a risalire all'identità del cadavere. Gli investigatori ritengono si tratti di un unico corpo, che potrebbe essere stato portato a riva dalle mareggiate o che sia venuto alla luce dopo essere stato sepolto da anni dalla sabbia.