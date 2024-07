Ubriaco, si scaglia contro i poliziotti intervenuti: arrestato Momenti di terrore in strada a Borgo Sant'Antonio Abate

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, su disposizione della sala operativa, sono intervenuti in via Giuseppe Silvati per la segnalazione di un soggetto molesto.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno notato un uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica, in quei frangenti, i poliziotti hanno tentato di riportarlo alla calma ma il predetto si è scagliato contro di loro fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

Per tali motivi, un 45enne marocchino è stato arrestato per lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.