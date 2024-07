Giugliano in Campania, droga: arrestato un 50enne Dovrà scontare oltre 6 anni di reclusione

Gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca hanno eseguito, nei confronti di un 50enne di Giugliano- Villaricca, un provvedimento per la carcerazione emesso lo scorso martedì dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli ufficio esecuzioni penali. L'uomo dovrà espiare la pena di 6 anni, 2 mesi e 16 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti.