Ponticelli, sorpreso in casa con la droga e un’arma: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 52enne

Gli agenti del commissariato Ponticelli, nel transitare in zona Ponticelli hanno notato una persona che, dopo essere uscita frettolosamente da un’abitazione, alla loro vista, si è data alla fuga riuscendo a far perdere le sue tracce.

Pertanto, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso la predetta abitazione in cui hanno sorpreso un soggetto ed hanno rinvenuto una pistola marca Bruni priva di matricola e con 5 cartucce cal. 38, 55 dosi di crack del peso compelessivo di circa 9 grammi e 40 euro.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 52enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione abusiva di armi e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.