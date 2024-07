Droga "dal domicilio": pusher 61enne arrestato dai carabinieri Ecco come uno spacciatore curava gli affari da casa

E’ anche un metodo di vendita pratico, per chi non intende spostarsi da casa per curare gli affari. Un 61enne di Caivano già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per spaccio di stupefacenti dai carabinieri.

L'uomo aveva allestito una piazza di spaccio nel suo appartamento, al piano rialzato di una palazzina in via Pio IX. Dalla finestra lo scambio denaro-dose.

Il blitz dei militari è scattato durante una di queste compravendite, identificato e sanzionato il “cliente”.

Nell’abitazione di Ottaiano 28 dosi di cocaina, un panetto di hashish di quasi 40 grammi e 470 euro in denaro contante ritenuto provento illecito. L’uomo è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.