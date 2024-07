Melito di Napoli: coppia di pusher arrestati dai carabinieri Blitz antidroga questa notte

Blitz antidroga questa notte a Melito di Napoli da parte dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Marano di Napoli. I militari, insieme al nucleo cinofili carabinieri di Sarno, hanno fatto irruzione in un’abitazione abusiva di via Danubio. Il locale era dotato di video citofono e di un sofisticato sistema di video sorveglianza. Sorpresi nell’appartamento un 42enne e una 30enne. Sono entrambi di Sant’Antimo e già noti alle forze dell’ordine. Gli indagati, prima della perquisizione, avevano ceduto diverse dosi di crack ad alcuni clienti. Nell’appartamento rinvenuti e sequestrati dosi di crack e 400 euro in contanti provento dell’attività illecita. Gli arrestati sono ora in carcere in attesa di giudizio.