Napoli, corso Garibaldi: sorpreso con la droga e arrestato Trovato un possesso di 12 stecche di hashish e denaro

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare corso Garibaldi hanno notato, seduto su una panchina, un soggetto che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 12 stecche di hashish del peso di 70 grammi e 155 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso il controllo presso l’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto, ben occultati, altre 5 stecche di hashish del peso di 15 grammi, 2 involucri di cocaina del peso di 2 grammi, un taglierino e diverso materiale per il confezionamento della droga

Per tali motivi, l’indagato, un 31enne napoletano è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.