Duchesca e San Pietro a Patierno, arrestati due spacciatori I controlli antidroga della polizia

Nella notte, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio del territorio, nel transirate in vico Supportico Santi Apostoli, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di due bustine di metanfetamina, un involucro di eroina e 170 euro in banconote di vario taglio. Nella successiva perquisizione domiciliari gli agenti hanno trovato, nascosti in un calzino, altri due involucri di cui uno, contenente metanfetamina per un peso complessivo di circa 14 grammi e l’altro, eroina per un peso complessivo di circa 16 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Il 55enne, di nazionalità somala, è stato arrestato.

A San Pietro a Patierno, invece, i poliziotti del commissariato di Secondigliano hanno inseguito un 27enne della città che ha provato a sfuggire al controllo.

E' stato trovato in possesso di due involucri di cocaina del peso di 20 grammi circa e un bilancino di precisione. Il giovane è stato arrestato.