Minaccia e aggredisce la madre: arrestato figlio violento Terrore in casa a Sant'Antonio Abate

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locala sala operativa, sono intervenuti per la segnalazione di un uomo molesto nella zona Borgo Sant’Antonio Abate.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, si sono recati nell’appartamento segnalato dove hanno sorpreso un uomo che si stava scagliando con violenza su mobili e suppellettili per poi danneggiare anche la porta d’ingresso, gli agenti, pertanto, hanno tentato di riportare il predetto alla calma ma lo stesso ha proseguito nella sua condotta violenta finché non è stato bloccato.

In quei frangenti, gli operatori sono stati avvicinati da una donna, che nel frattempo si era rifugiata nell’abitazione di un conoscente, la quale ha raccontato di essere stata aggredita dal figlio che, come già avvenuto in precedenti occasioni, l’aveva minacciata e aggredita fisicamente.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per un 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.