Meta: carabinieri arrestano due persone per tentato furto Avevano tentato di forzare il blocco di accensione di uno scooter parcheggiato

I carabinieri della stazione di Piano di Sorrento hanno arrestato per concorso in tentato furto aggravato due persone.



Sono stati sorpresi in via meta Amalfi mentre tentavano di forzare il blocco di accensione di uno scooter parcheggiato.



Sono finiti entrambi in manette, poi ai domiciliari in attesa di giudizio. Sono in corso accertamenti per verificare l’eventuale coinvolgimento dei due arrestati in un secondo tentativo di furto commesso in via Lauro.