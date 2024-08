Tenta di eludere il controllo e si scaglia contro gli agenti: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 22enne

Gli agenti del commissariato di Vicaria-Mercato, hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è dato alla fuga nel tentativo di eludere il controllo.

I poliziotti, lo hanno inseguito ma, una volta raggiunto, si è scagliato contro di loro finché non è stato bloccato, ancora, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso il controllo presso l’abitazione dell’indagato dove, ben occultati nella camera da letto, hanno rinvenuto 4 orologi di un noto marchio, varie parti di orologi e 7880 euro, suddivisi in banconote in vario taglio.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 22enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per ricettazione.