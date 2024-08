Corsa a più di 200 km all'ora: crick e pneumatico contro i carabinieri Tragedia sfiorata sull'asse mediano a Napoli

Notti passate in strada nel tentativo di garantire la sicurezza dei cittadini con la concreta possibilità di non ritornare dalle proprie famiglie. Succede spesso, quasi ogni giorno e in tutte le parti d’Italia, ma questa volta è avvenuto a Giugliano in Campania. La gazzella della sezione radiomobile della locale compagnia sta percorrendo l’Asse Mediano quando nota all’altezza dello svincolo “Villa Literno” un’Alfa Romeo 156. In auto ci sono 5 persone incappucciate e i carabinieri intimano l’alt.

Inizia così un lungo inseguimento ad una velocità che raggiunge i 220 km/h tra manovre pericolose e tentativi di speronamento da parte dei fuggitivi in danno dei carabinieri.

Durante la folle corsa i carabinieri si vedono lanciare diversi oggetti ma sono due gli episodi per i quali il destino ha voluto accadesse nulla.

I passeggeri dell’Alfa lanciano verso la gazzella prima uno pneumatico e non contenti, visto che il tentativo era andato a vuoto, lanciano contro i carabinieri un crick. Il fato ha deciso diversamente e quelle 2 ARMI potenzialmente letali non colpiscono l’auto dei militari. Nessun pedone o altro autista fortunatamente è rimasto ferito.

L’Alfa Romeo alla fine riuscirà a fuggire ma le indagini sono in corso e i carabinieri sono sulle tracce dei colpevoli.