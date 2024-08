Ruba una bici e tenta di aggredire gli agenti: arrestato In manette un 32enne marocchino

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in piazza Garibaldi, sono stati avvicinati da alcuni passanti che hanno segnalato un uomo che stava armeggiando su di una bici legata ad un palo in via Silvio Spaventa.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno notato un uomo che, in quel frangente, stava salendo in sella ad una bici e che, alla loro vista, ha accelerato la corsa in direzione di piazza Garibaldi per eludere il controllo ma è stato immediatamente raggiunto e, a seguito di una colluttazione durante la quale l’uomo ha tentato di colpire gli agenti con un oggetto metallico, è stato bloccato e trovato in possesso di un cacciavite con il quale aveva infranto il lucchetto posto a protezione della bici.

Per tal motivo l’indagato, identificato per un 32enne marocchino con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Infine, la bici è stata restituita al legittimo proprietario.