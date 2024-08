Lo Stato non molla la presa: blitz interforze al Parco Verde di Caivano Impegnati circa 150 tra agenti e militari: due persone arrestate

Lo Stato non molla la presa sul Parco di Caivano: in giornata circa 150 uomini delle forze dell'ordine hanno eseguito numerose perquisizioni nell'area del Parco Verde.

Arrestato un 27enne, già ai domiciliari per lo stesso reato, per detenzione abusiva di arma da fuoco e relativo munizionamento trovata in un doppiofondo ricavato all'interno di un armadio. Un 23enne è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, sequestrate diverse quantità di hashish, cocaina e crack oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. Smantellati anche diversi sistemi Dvr (impianto di videosorveglianza) e sequestrate banconote di vario taglio. Controlli anche sul rispetto delle norme del Codice della Strada.

L'attività congiunta ha visto la partecipazione del personale della Squadra Mobile di Napoli, del Commissariato di Afragola e Acerra, dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Reparto Prevenzione Crimine Campania; dei Carabinieri del gruppo Castello di Cisterna, della Squadra di Intervento Operativo e delle Aliquote di Pronto Intervento nonche' degli operatori della Guardia di Finanza con il Gruppo Pronto Impiego, del Gruppo di Frattamaggiore e del Nucleo di Polizia economico-finanziaria, e personale della Polizia Metropolitana.