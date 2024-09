Straniero ferito nella notte a Napoli, indagano i carabinieri 32enne sarebbe stato colpito in vico Tessitori, dopo un tentativo di rapina fallito

La scorsa notte un 32enne straniero è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale 'Pellegrini', a Napoli, per una ferita al torso provocata da una coltellata che non ha avuto gravi conseguenze. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia Stella, il 32enne sarebbe stato colpito in vico Tessitori, dopo un tentativo di rapina fallito. L'uomo non è in pericolo di vita.