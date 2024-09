In carcere per uno spinello e 22 panetti di hashish: arrestato Nei guai un 20enne di Pozzuoli

Fumare una sigaretta fa male alla salute, fumare uno spinello di hashish può costare anche le manette. L’ha scoperto sulla propria pelle un 20enne di Pozzuoli, incensurato fino a qualche ore fa.



Assumere piccole quantità di stupefacenti - dice la normativa - comporta una segnalazione alla Prefettura e una sanzione amministrativa. Arresto e carcere sono esclusi. Discorso differente per chi, oltre a fumare uno “spinello” in strada, nasconde 22 panetti di hashish nella propria cameretta.



I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno sorpreso il giovane in strada. Poi hanno ritenuto di dover allargare il controllo e la perquisizione anche alla sua abitazione.

Davanti agli occhi della madre (infuriata) del 20enne, i militari hanno scovato in uno zainetto ben 2 chili e 200 grammi di hashish. Un peso che escluderebbe il consumo personale, lasciando propendere la bilancia verso la detenzione finalizzata allo spaccio.

E’ di questo che dovrà rispondere davanti al giudice ora che è stato arrestato. Nell'attesa è stato portato nel carcere di Poggioreale.