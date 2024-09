Napoli, Sanità: anche un kalashnikov nell'arsenale sottratto alla criminalità L'arma perfettamente funzionante, con il tipico caricatore a "banana"

C’è anche un Ak47 nell’arsenale scovato nel rione sanità dai carabinieri della stazione di Napoli Stella. Un kalashnikov perfettamente funzionante, con il tipico caricatore a “banana”.



La scoperta durante un servizio di controllo del territorio, sul solaio di un palazzo in vico Lammatari. Con l’iconico mitragliatore d’assalto russo anche un fucile a pompa e un fucile sovrapposto: il primo rubato nel comune di Giffoni Vallepiana, l’altro a Brescia. E ancora, due pistole Beretta cal. 6,35, una Beretta 98FS e 113 munizioni di vario calibro.



Tutte le armi sono state sequestrate e saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare se siano state utilizzate in fatti di sangue.

Sarà compito della sezione investigazioni scientifiche scoprire se sul materiale sequestrato sono presenti impronte digitali utili a risalire a chi le ha già impugnate.