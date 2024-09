Acerra: tenta la fuga e viene sorpreso con la droga La Polizia di Stato ha arrestato un 19enne

Gli agenti del commissariato di Acerra, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Matteotti, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, si è dato alla fuga per eludere il controllo.

Pertanto, i poliziotti lo hanno inseguito e bloccato poco distante trovandolo in possesso di 7 involucri di hashish del peso di circa 14 grammi, 3 bustine contenenti circa 3 grammi di marijuana, una dose di cocaina e 110 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 19enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illegale di sostanze stupefacenti.