Porta Capuana, sorpreso a cedere sostanza stupefacente: arrestato L'intervento degli agenti del commissariato Vicaria-Mercato

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in piazza Capuana, hanno notato un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa dalla cavità orale, l’ha ceduta ad una persona in cambio di denaro.

I poliziotti sono tempestivamente intervenuti bloccando, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, il prevenuto che è stato trovato in possesso di 4 involucri di crack, uno di eroina e di 20 euro; l’acquirente, invece, è stato trovato in possesso della dose appena acquistata.

Per tali motivi, un 39enne nigeriano irregolare sul territorio nazionale con precedenti, anche specifici, è stato arrestato per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti, nonchè resistenza a pubblico ufficiale, l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.